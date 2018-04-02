ويست بروميتش يستغني عن خدمات المدرب باردو

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أطاحت النتائج السيئة برأس المدرب الفرنسي ألان لاردو، المدير الفني لنادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بعد أربعة أشهر فقط من توليه المسؤولية.

وتلقى ويست بروميتش ثماني هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتراجع إلى المركز العشرين الأخير، بفارق عشر نقاط عن أقرب المراكز التي تحسم البقاء بالدوري الممتاز.

وحقق الفريق ثلاثة انتصارات خلال 21 مباراة في كل المسابقات تحت قيادة باردو الذي تولى المنصب إثر إقالة توني بوليس في نوفمبر.

وبعد أن استهل مشواره في الموسم الحالي بتحقيق انتصارين متتاليين، لم يحقق ويست بروميتش سوى انتصاراً واحداً خلال 30 مباراة في المسابقة.

وقاد بارديو الفريق إلى الفوز على فريق إكسترسيتي، المنافس بدوري الدرجة الثانية، وعلى ليفربول في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يخرج من الدور الخامس للبطولة على يد ساوثهامبتون.