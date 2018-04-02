يوفنتوس يتطلع للثأر من ريال مدريد بدوري الأبطال

الشارقة 24 - أسعد خليل:

عندما تنطلق منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الثلاثاء، سيقف ريال مدريد الإسباني أمام عقبة كبيرة على طريق الحفاظ على اللقب تتمثل في مواجهة يوفنتوس الإيطالي الذي يتطلع بالتأكيد إلى الثأر لهزيمته أمام الريال في نهائي البطولة نفسها بالموسم الماضي.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على يوفنتوس غداً في افتتاح منافسات جولة الذهاب بدور الثمانية.

ويتطلع يوفنتوس إلى الثأر لهزيمته في نهائي 2017، وتكرار إنجازه في 2015 عندما تغلب على ريال مدريد بنتيجة إجمالية 3 / 1 في الدور قبل النهائي للبطولة، قبل أن يخسر أمام برشلونة الإسباني في النهائي.

ويفتقد ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، جهود المدافع مهدي بنعطية وصانع الألعاب ميراليم بيانيتش بسبب الإيقاف، وفيدريكو بيرنارديسكي وأليكس ساندرو وماريو ماندزوكيتش بسبب الإصابات.

وقال أليجري "ستكون أمسية كروية كبيرة... نحتاج إلى أعلى درجات التركيز، خاصة وأنه في حالة فقدان الكرة أمامهم، يمكنهم الوصول إلى منطقة الجزاء بعد ثلاث تمريرات".