أوكلاهوما سيتي يقترب من بلوغ نهائيات دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف نيوأورليانز بيليكانز فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر على ملعب سموثي كينغ في نيوأورليانز بولاية لويزيانا، في مباراة في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة.



تبادل الفريقان الصدارة أكثر من مرة في الشوط الأول قبل أن يستلم صاحب الأرض المقدمة، وبعد رمية من نيكولا ميروتيتش، تقدم بـ 20 نقطة مقابل 15، ومضى ليتقدم بنهاية الشوط بـ 28 نقطة مقابل 20.

كافح أوكلاهوما في بداية الشوط الثاني وقلص تفوق مضيفه إلى 33 نقطة مقابل 31 بعد رمية من بول جورج.

أوكلاهوما سيتي ثاندر حافظ عل تفوقه في الشوطين الأخيرين للمباراة واستعان بـ 26 نقطة من راسيل ويستبروك، و27 نقطة من بول جورج، ليفوز بالمباراة بـ 109 نقاط مقابل 104.