بفوزه على نيوأورليانز...

أوكلاهوما سيتي يقترب من بلوغ نهائيات دوري السلة الأميركي

  • الإثنين 02, أبريل 2018 في 9:35 ص
قاد راسيل ويستبروك فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على مضيفه نيوأورليانز بيليكانز، بـ 109 نقاط مقابل 104 نقاط في لقاء الفريقين في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف نيوأورليانز بيليكانز فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر على ملعب سموثي كينغ في نيوأورليانز بولاية لويزيانا، في مباراة في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة.

تبادل الفريقان الصدارة أكثر من مرة في الشوط الأول قبل أن يستلم صاحب الأرض المقدمة، وبعد رمية من نيكولا ميروتيتش، تقدم بـ 20 نقطة مقابل 15، ومضى ليتقدم بنهاية الشوط بـ 28 نقطة مقابل 20.

كافح أوكلاهوما في بداية الشوط الثاني وقلص تفوق مضيفه إلى 33 نقطة مقابل 31 بعد رمية من بول جورج.

أوكلاهوما سيتي ثاندر حافظ عل تفوقه في الشوطين الأخيرين للمباراة واستعان بـ 26 نقطة من راسيل ويستبروك، و27 نقطة من بول جورج، ليفوز بالمباراة بـ 109 نقاط مقابل 104.