فالنسيا يحقق فوزه الرابع توالياً بالدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل :



صعد نادي فالنسيا، إلى المركز الرابع في الدوري الإسباني، بفوزه الثمين على مضيفه ليغانيس، 1-0، في المرحلة الـ 30 من الدوري.



ويدين فالنسيا بفوزه للمهاجم البرازيلي الأصل رودريغو مورينو، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الـ 62 ومن أول تسديدة لفريقه على مرمى مضيفه، رافعاً رصيده إلى 14 هدفاً هذا الموسم.



والفوز هو الرابع على التوالي لفالنسيا، والتاسع عشر هذا الموسم، ما يعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 62 نقطة، معيداً الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين ريال مدريد الثالث، وبالمقابل، تجمد رصيد ليغانيس عند 36 نقطة بالمركز الثالث عشر.