بعد انتصاره على ليغانيس

فالنسيا يحقق فوزه الرابع توالياً بالدوري الإسباني

  • الأحد 01, أبريل 2018 في 10:41 م
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
حقق فالنسيا، فوزه الرابع على التوالي بالدوري الإسباني لكرة القدم، عقب تغلبه على مضيفه ليغانيس، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الليغا.

الشارقة 24 – أسعد خليل :

صعد نادي فالنسيا، إلى المركز الرابع في الدوري الإسباني، بفوزه الثمين على مضيفه ليغانيس، 1-0، في المرحلة الـ 30 من الدوري.

ويدين فالنسيا بفوزه للمهاجم البرازيلي الأصل رودريغو مورينو، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الـ 62 ومن أول تسديدة لفريقه على مرمى مضيفه، رافعاً رصيده إلى 14 هدفاً هذا الموسم.

والفوز هو الرابع على التوالي لفالنسيا، والتاسع عشر هذا الموسم، ما يعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 62 نقطة، معيداً الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين ريال مدريد الثالث، وبالمقابل، تجمد رصيد ليغانيس عند 36 نقطة بالمركز الثالث عشر.