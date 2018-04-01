توتنهام يدخل مربع الكبار بالدوري الإنجليزي الممتاز

الشارقة 24 – أسعد خليل:



تمسك نادي توتنهام هوتسبير، بحظوظه في التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، عقب فوزه الكبير على تشلسي 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



تقدم تشيلسي بهدف مباغت حمل توقيع مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 30، لكن الدنماركي كريستيان إيركسن أدرك التعادل لتوتنهام في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.



فرض توتنهام سيطرته على معظم فترات الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله لاعبه ديلي آلي الهدفين الثاني والثالث للضيوف في الدقيقتين 62 و66، ليقود توتنهام لإنهاء عقدة ملعب "ستامفورد بريدج" الخاص بتشيلسي، بعدما حقق أول انتصار عليه في بطولة الدوري منذ 28 عاماً.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد توتنهام إلى 64 نقطة في المركز الرابع، متفوقاً بفارق ثماني نقاط كاملة على تشيلسي "حامل اللقب"، صاحب المركز الخامس .