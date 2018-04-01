أرسنال يقسو على ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تألق الجابوني بيير إيمريك أوباميانج وقاد فريقه أرسنال للفوز على ستوك سيتي 3/0، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أوباميانج هدفين الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 75 وفي الدقيقة 85، وسجل ألكسندر لاكازيتي الهدف الثالث في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

ورفع أرسنال رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد ستوك سيتي عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس عشر لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في ست، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة عشر لستوك سيتي مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في تسع.