جوشوا يتوج بلقب المنظمة العالمية للملاكمة

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أضاف البريطاني أنتوني جوشوا، بطل العالم للملاكمة في الوزن الثقيل، لقب المنظمة العالمية للملاكمة إلى ألقابه الثلاثة السابقة بفوزه على نظيره النيوزيلندي جوزيف باركر بالنقاط في كارديف.

وأدى جوشوا، بطل الاتحاد الدولي للملاكمة والاتحاد العالمي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية في الوزن الثقيل، نزالاً مثيراً للإعجاب خلال جولات المباراة الـ 12.

وفاز جوشوا بإجماع آراء الحكام الثلاثة وبنتيجة 118/110 لحكمين و119/109 للحكم الثالث، محققاً بذلك فوزه الـ 21 على التوالي بلا هزيمة.

ويتطلع جوشوا لأن يصبح أول بطل عالم بلا هزيمة في الوزن الثقيل منذ لينوكس لويس، وذلك عندما يلاقي الأميركي ويلدر في موعد سيحدد لاحقاً.

وقال جوشوا "شيء واحد لا يمكن نسيانه الآن وهو أنني بطل العالم في الوزن الثقيل، وبريطانيا باتت على خارطة العالم للملاكمة العالمية".

وأضاف "أريد الفوز على ويلدر، لست مهتما بالذهاب إلى أميركا، طوال الأعوام الماضية ذهبنا إلى الولايات المتحدة ، الجماهير انفقت الكثير من الأموال في متابعة الملاكمين البريطانيين هناك، يمكننا خوض النزال في لندن، كارديف، سنبقى هنا".

وأشار "أتوا بويلدر إلى الحلبة وسأفوز عليه بالضربة القاضية".

وحافظ جوشوا الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012، على سجله الخالي من الهزائم في 21 نزال، لكنها المرة الأولى التي يفشل فيها في الفوز بالضربة القاضية.