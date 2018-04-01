النجم ابراهيموفيتش يقود غالاكسي للفوز على لوس أنجلوس إف سي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استهل السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مشاركته في دوري أميركا الشمالية لكرة القدم بشكل مثير، حيث سجل هدفين، ليسهم في فوز فريقه لوس أنجلوس غالاكسي على ضيفه لوس أنجلوس إف سي.

"إف سي" تقدم في الدقيقة الـ 5 بهدف كارلوس فيلا، وعاد النجم المكسيكي لمرمى أصحاب الأرض بهدف آخر في الدقيقة 26.

وبعد أن أصبحت النتيجة 3- صفر من نيران صديقة في الدقيقة 48، انتفض غالاكسي وقلص الفارق في الدقيقة 61 بهدف سيباستيان ليتيغيت، 3- 1.

وكانت النتيجة 3-2 عندما نزل ابراهيموفيتش بديلاً في الدقيقة 71 في أول مباراة له مع فريقه الجديد بعد انتقاله من مانشستر يونايتد.

النجم السويدي البالغ من العمر 36 عاماً سجل بعد 6 دقائق فقط من نزوله أرض الملعب هدفه الأول في البطولة، مسدداً هدف التعادل من على بعد 35 ياردة، 3- 3.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز ابراهيموفيتش هدف الفوز لغالاكسي، لينتهي اللقاء بنتيجة 4- 3.