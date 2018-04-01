الأميركية ستيفنز تتوج بلقب بطولة ميامي للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمكنت لاعبة التنس الأميركية سلون ستيفنز من الفوز ببطولة ميامي للأساتذة، إثر فوزها الثمين على اللاتفية إيلينما أوستابينكو بمجموعتين دون رد، بواقع 7 - 6 /6 - 1 في المباراة النهائية للبطولة.

وأعادت ستيفنز التي خسرت 8 مباريات متتالية بعد فوزها بلقب بطولة أميركا المفتوحة "فلاشينج ميدوز"، في سبتمبر الماضي، الحياة إلى مسيرتها الرياضية من خلال استعادة مستواها العالي في البطولة الحالية والعودة لمنصات التتويج.

وكانت ستيفنز المصنفة الـ 12 عالمياً، والمصنفة الـ 13 للبطولة الحالية، خسرت في الدور الثالث لبطولة إنديان ويلز، ولكنها قدمت أداءً رائعاً في النسخة الحالية من بطولة ميامي، واستحقت إحراز اللقب على حساب أوستابينكو المصنفة السادسة للبطولة وحاملة لقب فرنسا المفتوحة.

واللقب هو السادس للأميركية ستيفنز في مسيرتها الرياضية حتى الآن.