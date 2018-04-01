بفوزه الكبير على بريدا...

آيندهوفن يقبض بقوة على صدارة الدوري الهولندي

  • الأحد 01, أبريل 2018 في 8:16 ص
  • فرحة لاعبي آيندهوفن بالفوز
    فرحة لاعبي آيندهوفن بالفوز
تمسك آيندهوفن بصدارة الدوري الهولندي لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه بريدا، 5-1، ضمن منافسات المرحلة 29 من الدوري.

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قبض آيندهوفن بقوة على صدارة الدوري الهولندي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه بريدا، 5-1، ضمن منافسات المرحلة 29 من الدوري.

وسجل أهداف آيندهوفن ماركو فان خينكل في الدقيقة 37 من ركلة جزاء وعمر صادق، لاعب بريدا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 59، ولوك دي يونج في الدقيقة 76 وكارول ميتس، لاعب بريدا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81، وجاستون بيريرو لوبيز في الدقيقة 84، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه بريدا عمر صادق في الدقيقة 64.

ورفع آيندهوفن رصيده إلى 74 نقطة بفارق 10 نقاط عن ملاحقه أياكس، وتوقف رصيد بريدا عند 27 نقطة في المركز الـ 15.