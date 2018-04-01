آيندهوفن يقبض بقوة على صدارة الدوري الهولندي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قبض آيندهوفن بقوة على صدارة الدوري الهولندي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه بريدا، 5-1، ضمن منافسات المرحلة 29 من الدوري.

وسجل أهداف آيندهوفن ماركو فان خينكل في الدقيقة 37 من ركلة جزاء وعمر صادق، لاعب بريدا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 59، ولوك دي يونج في الدقيقة 76 وكارول ميتس، لاعب بريدا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81، وجاستون بيريرو لوبيز في الدقيقة 84، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه بريدا عمر صادق في الدقيقة 64.

ورفع آيندهوفن رصيده إلى 74 نقطة بفارق 10 نقاط عن ملاحقه أياكس، وتوقف رصيد بريدا عند 27 نقطة في المركز الـ 15.