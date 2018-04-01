سان جيرمان بطلاً لدوري الرابطة الفرنسية لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حسم باريس سان جيرمان لقب دوري الرابطة الفرنسية لكرة القدم للموسم الخامس على التوالي، عقب فوزه على موناكو، 3-0، في المباراة النهائية للبطولة على ملعب "ماتموت أتلانتيك" بمدينة بوردو.



افتتح إدينسون كافاني التسجيل لباريس سان جيرمان من ضربة جزاء في الدقيقة 8، ثم أضاف أنخيل دي ماريا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 21، قبل أن يختتم كافاني التسجيل بالهدف الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 85 .

ورغم غياب نيمار، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، عن صفوف باريس سان جيرمان بسبب الإصابة، توج الفريق اليوم بأول لقب له هذا الموسم، ليكتسب دفعة معنوية على طريق التتويج بلقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا هذا الموسم.