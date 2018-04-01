برشلونة ينجو من فخ إشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

وجه نادي إشبيلية إنذاراً شديد اللهجة لنادي بايرن ميونيخ الألماني، الذي سيقابله بدوري أبطال أوروبا، عقب تعادله أمام المتصدر برشلونة بهدفين لكل طرف، في قمة مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

فاسكييز افتتح التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 36، قبل أن يضيف موريال الهدف الثاني في الدقيقة 50، لينتظر البلوغرانا حتى الدقائق الأخيرة ليستعيد عافيته ويدرك التعادل عبر قلبي الهجوم سواريز وميسي في الدقيقتين 88 / 89.

وبهذا التعادل، بقي برشلونة في المركز الأول بـ 76 نقطة، بينما رفع إشبيلية رصيده للنقطة 46 في المركز 46.