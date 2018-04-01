مانشستر سيتي يدنو من لقب "الدوري الممتاز" لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

اقترب مانشستر سيتي من استعادة لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على إيفرتون في عقر داره 3 -1 في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

وحسم مانشستر سيتي المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثية نظيفة، سجلها ليروا ساني والبرازيلي جابريل جيسوس ورحيم ستيرلنج في الدقائق الرابعة و12 و37.

وفي الشوط الثاني، سجل يانيك بولاسي هدف إيفرتون الوحيد في الدقيقة 63.

الفوز رفع رصيد السيتي إلى 84 نقطة بفارق 16 نقطة أمام جاره مانشستر يونايتد، وبهذا أصبح مانشستر سيتي بحاجة للفوز في اثنتين فقط من المباريات السبع الباقية له ليتوج بطلاً للمسابقة.