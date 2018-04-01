بايرن ميونيخ يدك شباك غريمه دورتموند في الدوري الألماني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استعرض بايرن ميونيخ قوته، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، بستة أهداف دون رد، ضمن منافسات المرحلة 28 من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية "هاتريك" لبايرن في الدقائق الخامسة و44 و87، بينما سجل الأهداف الثلاثة الأخرى للفريق، خاميس رودريجيز وتوماس مولر وفرانك ريبيري في الدقائق 14 و23 و45.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة بفارق 17 نقطة أمام أقرب منافسيه شالكه صاحب المركز الثاني والذي أجل تتويج بايرن باللقب، بعدما تغلب على ضيفه فرايبورج 2 - صفر في وقت سابق اليوم السبت.