إنتر ميلان يدخل مربع الكبار في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل نادي إنتر ميلان نتائجه الإيجابية في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على فيرونا 3-0 ضمن منافسات الجولة الـ 30.

بكر الأرجنتيني ماورو ايكاردي بالتسجيل بعد 35 ثانية وهو الأسرع لإنتر هذا الموسم والأول في الدقيقة الأولى منذ 2007، قبل أن يضاعف الكرواتي إيفان بيريسيتش الأرقام مستفيداً من هشاشة دفاع فيرونا وصيف القاع في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني ضمن إيكاردي الثنائية في الدقيقة 49، رافعاً رصيده إلى المركز الثاني في ترتيب الهدافين بـ 24 هدفاً.

وبهذا الفوز صعد إنتر للمركز الرابع بـ 58 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام ميلان.