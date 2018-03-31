محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة كريستال في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

حقق ليفربول فوزاً صعباً على مضيفه كريستال بالاس 2-1، في افتتاح مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

أنهى كريستال بالاس الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الصربي لوكا ميليفوجيفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 13، وفي الشوط الثاني، رد ليفربول بهدف التعادل الذي سجله ساديو ماني في الدقيقة 49 قبل أن يحرز صلاح هدف الفوز الثمين في الدقيقة 84.

وقاد صلاح فريقه إلى وصافة الدوري الإنجليزي مؤقتاً، حيث رفع رصيده إلى 66 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد الذي يستطيع استعادة الوصافة إذا حقق الفوز على ضيفه سوانزي سيتي في مباراة أخرى اليوم بنفس الجولة.

وعزز صلاح صدارته لقائمة هدافي المسابقة فقي الموسم الحالي، حيث رفع رصيده إلى 29 بفارق خمسة أهداف أمام الإنجليزي الدولي هاري كين مهاجم توتنهام.