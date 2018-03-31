بريزبان يقترب من نهائيات الدوري الأسترالي لكرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

استقبل بريزبان روار يوم الأحد سينترل كوست مارينرز في الجولة 25 من الدوري الأسترالي لكرة القدم.

بريزبان يطمح إلى بلوغ الملحق مع نهاية الموسم العادي بينما يعاني سينترل كوست في الأسابيع الماضية.

أصحاب الأرض تقدموا بالهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق البرازيلي هنريكي بمساعدة اريك بوتيك، وكاد مارينرز أن يعادل النتيجة في الدقيقة 27 لكن تسديدة أندرو هول اصطدمت بالعارضة.

وفي بداية الشوط الثاني سجل الإيطالي ماسيم مكاروني هدفاً رفضه الحكم بسبب دفع اريك بوتيك للاعب سينترل كوست لتنتهي المباراة بهدف وحيد لكنه ثمين بنقاطه الثلاث بالنسبة لبريزبان الذي رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس.