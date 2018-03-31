روما ينجو من فخ بولوينا في الدوري الإيطالي لكرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تمكن المهاجم الفذ البوسني الدولي إدين دزيكو من قيادة فريقه روما للتعادل بهدف لمثله، أمام مضيفه بولونيا في افتتاح مباريات الجولة 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أنهى بولونيا الشوط الأول لصالحه بهدف سجله لاعب الوسط التشيلي إيريك بولجار في الدقيقة 18، وفي الشوط الثاني، سجل دزيكو هدف التعادل لروما في الدقيقة 76.

ورفع روما رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث بفارق 15 نقطة عن يوفنتوس المتصدر حيث جاء التعادل اليوم بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

ورفع بولونيا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر حيث كان التعادل اليوم هو الثاني له على التوالي بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة.