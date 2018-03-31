جيمس يحطم رقم جوردان في دوري السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل :



حطم "الملك" ليبرون جيمس، الرقم القياسي المسجل باسم اللاعب الأسطوري مايكل جوردان، لجهة تسجيل 10 نقاط على الأقل في المباراة الواحدة، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك للمرة الـ 867 توالياً.



وقاد جيمس فريقه كليفلاند كافالييرز، يوم الجمعة، للفوز على نيو أورليانز بيليكانز 107-102، وحطم رقم جوردان عند تسجيله النقطة الحادية عشرة له في المباراة، بسلة ساحقة "دانك" قبل نهاية الربع الأول بست دقائق.



وكان جيمس قاب قوسين أو أدنى من إنهاء المباراة، مع "تريبل دبل"، إذ سجل 27 نقطة و11 تمريرة حاسمة وتسع متابعات.



ولقي جيمس تصفيقاً حاداً من 20 ألفاً و500 متفرج، في قاعة "كويكن لونز أرينا"، ملعب ناديه كليفلاند الذي قاده إلى لقب الدوري في العام 2016، ومركز الوصافة في عامي 2015 و2017، كما تم تسليمه كرة المباراة.



وبدأ جيمس مسيرته في دوري كرة السلة للمحترفين عام 2003 مع كليفلاند، وهو العام نفسه الذي شهد الاعتزال النهائي لمايكل جوردان، بعد عامين مع واشنطن ويزاردز، إثر عودته عن اعتزاله الذي أعلنه عام 1998، بعد مسيرة مظفرة مع شيكاغو بولز، أحرز خلالها لقب الدوري ست مرات، وأصبح أحد أبرز لاعبي كرة السلة في التاريخ، إن لم يكن أبرزهم على الإطلاق.