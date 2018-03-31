بفوزه على ديل بوترو

إيسنر يبلغ نهائي بطولة ميامي للتنس

  • السبت 31, مارس 2018 في 11:18 ص
  • جون إيسنر خلال اللقاء
    جون إيسنر خلال اللقاء
تأهل الأميركي جون إيسنر، إلى نهائي بطولة ميامي لتنس الأساتذة، ذات الألف نقطة، بفوزه على الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، بمجموعتين دون رد.

الشارقة 24 – أسعد خليل :

وضع الأميركي جون إيسنر، حداً لمسلسل انتصارات خوان مارتن دل بوترو، التي استمرت لشهر كامل، وتغلب عليه بمجموعتين دون رد، بواقع 6/1 و7/6، ليصعد للمباراة النهائية في بطولة ميامي لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة.

وأنهى إيسنر، الذي كانت أفضل نتائجه في وطنه، على مسلسل انتصارات دل بوترو التي استمرت لـ15 مباراة، وهي سلسلة الانتصارات التي شهدت تتويجه ببطولتي أكابولكو وإنديان ويلز، التي تغلب خلالها على روجيه فيدرر في المباراة النهائية.

وسيلعب إيسنر المصنف 14، المباراة النهائية له، يوم الأحد المقبل، ويسعى للحصول على لقبه الأول في مستوى النخبة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.