إيسنر يبلغ نهائي بطولة ميامي للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل :



وضع الأميركي جون إيسنر، حداً لمسلسل انتصارات خوان مارتن دل بوترو، التي استمرت لشهر كامل، وتغلب عليه بمجموعتين دون رد، بواقع 6/1 و7/6، ليصعد للمباراة النهائية في بطولة ميامي لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة.



وأنهى إيسنر، الذي كانت أفضل نتائجه في وطنه، على مسلسل انتصارات دل بوترو التي استمرت لـ15 مباراة، وهي سلسلة الانتصارات التي شهدت تتويجه ببطولتي أكابولكو وإنديان ويلز، التي تغلب خلالها على روجيه فيدرر في المباراة النهائية.



وسيلعب إيسنر المصنف 14، المباراة النهائية له، يوم الأحد المقبل، ويسعى للحصول على لقبه الأول في مستوى النخبة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.