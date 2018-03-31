ميلان يتطلع لإيقاف قطار يوفنتوس في الدوري الإيطالي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد 5 انتصارات على التوالي في الدوري، يأمل محبو ميلان فوزاً على العملاق الإيطالي المضيف يوفنتوس يوم السبت، في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويأمل ميلان في التخلص من فارق النقاط الخمس التي تفصله عن المركز الرابع الذي يتأهل صاحبه لمسابقة دوري الأبطال التي حصد ميلان لقبها سبع مرات سابقة.

وكان جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان، فاز بلقب دوري الأبطال مع الفريق مرتين سابقتين كلاعب.

وألمح ماسيميليانو ميرابيلي، المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي لكرة القدم إلى إمكانية تجديد عقد جاتوزو خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان جاتوزو تولى تدريب الفريق في نوفمبر الماضي، خلفاً للمدرب فنشنزو مونتيلا بسبب سوء النتائج.

وقاد جاتوزو صحوة الفريق في الشهور القليلة الماضية، حيث استعاد كثيراً من اتزانه في الدوري الإيطالي ليصبح التجديد لجاتوزو أمراً منطقياً حيث كان النجم السابق لميلان وقع على عقد حتى نهاية الموسم الحالي فحسب.