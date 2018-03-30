جون ستونز يغيب عن لقاء إيفرتون في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن المدافع جون ستونز سيغيب عن مواجهة فريقه السابق إيفرتون السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد إصابته بارتجاج في المخ.

وأصيب ستونز في رأسه خلال مشاركته مع منتخب إنجلترا في التعادل 1-1 أمام إيطاليا، وقال غوارديولا إن "هذه النوعية من الإصابات يلزم أن تليها فترة راحة وفق ما هو متبع".

وانتقل ستونز من إيفرتون إلى سيتي في 2016 مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني "67 مليون دولار"، وتشير تصريحات غوارديولا إلى رغبته في أن يكون اللاعب جاهزاً بدنياً لمواجهة ليفربول في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في آنفيلد الأربعاء المقبل.