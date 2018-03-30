ريال مدريد يستعد لبالماس وعينه على دوري أبطال أوروبا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يستعد ريال مدريد للقاء نظيره لاس بالماس، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم، لكن عينه وتركيزه منصب على للقاء يوفنتوس في دوري الأبطال الثلاثاء القادم.

ولهذا ينتظر أن يمنح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال بعض لاعبيه راحة من تدريبات الغد استعداداً لمباراته المهمة والمرتقبة أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي حيث أصبح الدفاع عن اللقب الأوروبي هو الأمل الكبير لدى الريال لإنقاذ موسمه من الفشل.

وقد يعيد زيدان لاعب الوسط إيسكو إلى التشكيلة الأساسية للفريق خلال مباراته السبت أمام مضيفه لاس بالماس، حيث سجل إيسكو ثلاثة أهداف وقدم أداءً رائعاً ليقود المنتخب الإسباني إلى الفوز الكاسح 6-1 على الأرجنتين ودياً يوم الثلاثاء الماضي ليؤكد اللاعب جدارته بالعودة إلى التشكيلة الأساسية للريال بعدما خرج من حسابات زيدان بشكل كبير في الفترة الماضية.