في الجولة الـ 30

يوفنتوس يستعد للقاء ميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم

  • الجمعة 30, مارس 2018 في 2:47 م
  • جانب من تدريبات يوفنتوس
    جانب من تدريبات يوفنتوس
يدخل يوفنتوس وميلان مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم بطموحات متباينة، حيث يريد الأول حسم اللقب السابع على التوالي، بينما يحلم ميلان في احتلال مركز متقدم يمهد له العودة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
أجرى نادي يوفنتوس حصة تدريبية أخيرة، استعداداً للقاء ميلان في قمة مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
 
ويتطلع يوفنتوس إلى تمديد سجل الفوز المتتالي بلقب الدوري إلى سبعة مواسم متتالية، حيث يتصدر جدول المسابقة بفارق نقطتين فقط أمام نابولي فيما يحتل ميلان المركز السادس الذي يتأهل صاحبه لمسابقة الدوري الأوروبي.
 
ويسعى يوفنتوس إلى استعادة نغمة الانتصارات في المسابقة بعدما انتهت مباراته الماضية بالتعادل السلبي مع سبال ليكون التعادل الأول للفريق بعد 12 انتصاراً متتالياً.
 
ويفتقد يوفنتوس في مباراة السبت جهود مدافعيه جورجيو كيليني وأليكس ساندرو.