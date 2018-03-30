يوفنتوس يستعد للقاء ميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أجرى نادي يوفنتوس حصة تدريبية أخيرة، استعداداً للقاء ميلان في قمة مباريات الجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويتطلع يوفنتوس إلى تمديد سجل الفوز المتتالي بلقب الدوري إلى سبعة مواسم متتالية، حيث يتصدر جدول المسابقة بفارق نقطتين فقط أمام نابولي فيما يحتل ميلان المركز السادس الذي يتأهل صاحبه لمسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى يوفنتوس إلى استعادة نغمة الانتصارات في المسابقة بعدما انتهت مباراته الماضية بالتعادل السلبي مع سبال ليكون التعادل الأول للفريق بعد 12 انتصاراً متتالياً.

ويفتقد يوفنتوس في مباراة السبت جهود مدافعيه جورجيو كيليني وأليكس ساندرو.