ميامي هيت يقترب من بلوغ نهائيات السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سجل جون ريتشاردسون 22 نقطة وأضاف غوران دراغيتش 17 نقطة ليقودا فريق ميامي هيت، للفوز على ضيفه شيكاغو بولز بـ 103 نقاط مقابل 92 نقطة.

حافظ فريق ميامي على الصدارة من بداية المباراة إلى نهايتها ليحقق نصره الثامن على التوالي على أرضه في الموسم وأصبح على مقربة من واشنطن الذي يحتل المركز السادس في المجلس الشرقي، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى الأدوار الاقصائية.

ويحتاج ميامي هيت إلى نصر آخر ليضمن التأهل للمرة العشرين في ثلاثين موسماً إلى الأدوار الاقصائية كما بوسعه ضمان بطاقة التأهل في حال خسارة ديترويت بيستونز مباراته يوم السبت ضد نيويورك نيكز.