بايرن ميونيخ يتطلع للتتويج بلقب الدوري الألماني السبت

الشارقة 24 – أسعد خليل :



قبل 7 جولات على نهاية الدوري الألماني لكرة القدم، يأمل بايرن ميونيخ، في تحقيق اللقب السادس له على التوالي، عندما يستضيف منافسه العنيد بوروسيا دورتموند، يوم السبت، في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.



ولكن فوز بايرن باللقب السبت، لن يقتصر على تحقيقه الفوز على دورتموند، وإنما يتطلب تعثر شالكه في مباراته أمام ضيفه فرايبورغ، والتي تسبق لقاء بايرن ودورتموند.



ويتصدر بايرن جدول المسابقة برصيد 66 نقطة، بفارق 17 نقطة أمام شالكه، فيما يحتل دورتموند المركز الثالث، بفارق 18 نقطة عن بايرن.



ورغم ضياع فرص دورتموند عملياً في المنافسة على اللقب، فإن مباراة السبت تحمل في طياتها كبرياء من نوع آخر، غير المنافسة على اللقب، حيث يتطلع دورتموند إلى إفساد حلم بايرن، في الاحتفال مبكراً باللقب بين جماهيره.