"خورفكان للمعاقين" يدعو إلى تحفيز لاعبيه لمواصلة الإنجازات

الشارقة 24:



عقد مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، اجتماعه الدوري لشهر مارس الجاري، برئاسة الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس المجلس.



وقدم أعضاء المجلس، تعازيهم إلى أسرة وذوي لاعبة النادي والمنتخب الوطني للأولمبياد الخاص شيخة علي النقبي، التي وافتها المنية خلال مشاركتها ضمن المنتخب الوطني، في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، التي استضافتها أبوظبي، خلال الفترة 17-22 مارس الجاري.



ورفع المجلس، تهانيه إلى الأولمبياد الخاص الإماراتي، لنجاح استضافة الدورة، والنتائج المشرفة للمنتخب الإماراتي.



كما هنأ رئيس وأعضاء المجلس، اللاعبين في النادي لإحرازهم نتائج متميزة في بطولة فزاع العاشرة لألعاب ذوي الإعاقة التي استضافتها دبي، خلال الفترة 10-17 مارس الجاري، وملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين، خلال الفترة 18–20 مارس الجاري، بإجمالي 14 ميدالية ملونة "3 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات".



ودعا محمد عبد الرحمن القواضي نائب رئيس المجلس، إلى توفير كافة سبل الدعم المادي والمعنوي للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين في النادي، مؤكداً أن استمرار النجاح يتطلب العمل بأقصى الطاقات للمحافظة عليه، وتحقيق إنجازات متوالية، محلياً ودولياً.