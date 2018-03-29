إسبانيا تُغري لاعبيها مادياً للفوز بمونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل :

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن قيمة المكافآت التي سيحصل عليها كل لاعب في منتخب اللاروخا، في حال الفوز بمونديال روسيا 2018، ستكون 400 ألف يورو.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية: إن الاتحاد حدد المكافأة التي سيحصل عليها كل لاعب في قائمة الـ23 التي ستسافر إلى روسيا، بمبلغ 800 ألف يورو قبل الضرائب، و400 ألف يورو بعد خصم الضرائب، وبمجموع 9.2 مليون يورو.

ويزيد هذا المبلغ، عما تقاضاه لاعبو منتخب إسبانيا، الذين رفعوا كأس العالم في جنوب إفريقيا عام 2010، إذ حصل كل لاعب وقتها على 600 ألف يورو من دون خصم الضرائب، بينما خصص لهم الاتحاد في مونديال البرازيل 2014 مبلغ 720 ألف يورو في حال الفوز باللقب.

وستستهل إسبانيا مشوارها في مونديال روسيا، بمواجهة البرتغال في 15 يونيو المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضاً إيران والمغرب.