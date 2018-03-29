"فيفا" يختار 36 حكماً للساحة و63 مساعداً لمباريات المونديال

الشارقة 24 - د ب أ:

جاء الألماني فيليكس بريش على رأس الحكام، الذين سيتولون إدارة مباريات كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في روسيا الصيف المقبل.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، 36 حكماً للساحة لإدارة مباريات المونديال، في مقدمتهم بريش الذي أدار المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، العام الماضي.

وسبق لبريش أن أدار عدداً من المباريات في بطولة كأس العالم الماضية، التي أقيمت بالبرازيل عام 2014، وكذلك في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016"، التي جرت بفرنسا قبل عامين.

وأشار "فيفا"، إلى أن لجنة الحكام التابعة له وقع اختيارها على 63 حكماً مساعداً، من بين 99 حكماً في البطولة يمثلون 46 دولة.

جاء اختيار حكام المونديال، بعد عملية استغرقت ثلاث سنوات، شهدت عقد مجموعة من الحلقات الدراسية التحضيرية، حيث اعتمدت عملية الاختيار على مهارات كل حكم وشخصيته، بالإضافة لمستوى فهمه لكرة القدم، والقدرة على قراءة المباريات، والتكتيكات المختلفة التي تستخدمها الفرق.

وجاء العدد الأكبر من حكام الساحة من قارة أوروبا، حيث بلغ عددهم عشرة حكام، كما امتلكت القارة العجوز أكبر عدد من الحكام المساعدين في البطولة، حيث وصل عددهم إلى 20 حكماً مساعداً، غير أنه لم تتم الاستعانة بأي حكم إنجليزي، للمرة الأولى في تاريخ المونديال.

ومن المقرر أن يتم عقد حلقة دراسية أخرى في الأسابيع الأخيرة من الشهر المقبل في إيطاليا، حيث ستتضمن أيضاً المرشحين للعمل في تقنية حكم الفيديو المساعد، التي سيتم الاعتماد عليها للمرة الأولى في كأس العالم الذي سيقام في الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين.

وذكر "فيفا"، أنه سيتم عقد حلقة دراسية أخيرة، لجميع حكام المونديال في العاصمة الروسية موسكو، قبل عشرة أيام على انطلاق البطولة.