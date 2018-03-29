شكوك حول مشاركة ميسي أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عاد اليوم الخميس لتدريبات الفريق الجماعية ولكنه لم يشارك إلا في جزء من الحصة التدريبية، وذلك بسبب المشكلات البدنية التي ألمت به عقب فترة التوقف الدولي التي تواجد خلالها مع منتخب بلاده.

وقال برشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد انضم باقي اللاعبين الدوليين، ميسي شارك في جزء من العمل مع الفريق".

ويستعد الفريق الكتالوني لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام إشبيلية في الدوري الإسباني بعد غد السبت، حيث يأمل في هذا اللقاء في الاستعانة بخدمات ميسي، الذي تحوم حول جاهزيته البدنية الكثير من الشكوك.

وغاب ميسي عن مباراتي الأرجنتين الوديتين أمام إيطاليا وإسبانيا خلال فترة التوقف الدولي بسبب معانته من بعض الآلام في الفخذ الأيمن.

ويعد عدم استكمال ميسي التدريبات اليوم مع برشلونة دليلاً واضحاً على التعامل الحذر الذي ينتهجه النادي الكتالوني مع إصابة اللاعب خوفاً من تفاقمها خلال هذه الفترة الحرجة من عمر الموسم.