اليونان: عقوبات صارمة على نادي باوك ورئيسه

الشارقة 24 – أسعد خليل:





فرضت رابطة الدوري اليوناني لكرة القدم جملة عقوبات على نادي باوك ورئيسه بسبب واقعة اقتحام رئيسه للملعب حاملاً السلاح الناري خلال إحدى مباريات الفريق في الدوري المحلي.

وقررت الرابطة منع إيفان سافيديس رئيس ومالك نادي باوك من دخول الملاعب لمدة ثلاث سنوات بسبب واقعة حمل السلاح الناري إلى داخل الملعب وتهديد الحكم والفريق المنافس وذلك خلال مباراة باوك مع آيك أثينا في الـ 12 من مارس.

وكانت الرابطة أوقفت فعاليات الدوري اليوناني في اليوم التالي مباشرة بسبب هذه الواقعة التي أثارت ضجة هائلة.

كما فرضت الرابطة، الخميس، غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو على سافيديس البالغ من العمر 59 عاماً، بخلاف الغرامة المالية الموقعة على النادي وقدرها 63 ألف يورو، إضافة لخصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق في الدوري ليتراجع بهذا إلى المركز الثالث في جدول المسابقة.

وتستأنف فعاليات الدوري اليوناني خلال الأيام المقبلة بعد توقف دام نحو ثلاثة أسابيع.