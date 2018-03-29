مانشستر يونايتد يستعد للتعاقد مع أرتورو فيدال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، للتقدم بعرض بقيمة 60 مليون دولار لضم لاعب وسط الملعب التشيلي أرتورو فيدال نجم فريق بايرن ميونخ الألماني في الصيف المقبل، حسبما أفادت تقارير صحافية تشيلية.

ذكرت صحيفة لاكوارتا التشيلية، أن يونايتد على استعداد لدفع 18 مليون دولار كراتب سنوي لفيدال، في ظل سعي الفريق لتعزيز صفوفه بلاعب تشيلي آخر بعد التعاقد مع أليكسيس سانشيز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويواجه مانشستر يونايتد منافسة عنيفة للظفر بخدمات فيدال، خاصة بعدما أبدى فريق تشيلسي الإنجليزي رغبته في التعاقد مع اللاعب المخضرم، الذي سبق له اللعب تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب الفريق اللندني، عندما كان يتولى تدريب يوفنتوس الإيطالي.