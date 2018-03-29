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كافالييرز يقسو على مضيفه تشارلوت في السلة الأميركية

  • الخميس 29, مارس 2018 في 10:34 ص
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
تغلب كليفلاند كافالييرز على مضيفه تشارلوت هورنيتس بـ 118 نقطة مقابل 105 في لقائهما ضمن دوري كرة السلة للمحترفين بأميركا الشمالية.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
على ملعب سبيكترم سنتر بولاية نورث كارولينا كان اللقاء بين تشارلوت هورنيتس وضيفه كليفلاند كافالييرز ضمن دوري كرة السلة للمحترفين بأميركا الشمالية.
 
نجم كافالييرز، ليبرون جيمس تألق في المباراة وأحرز 41 نقطة ليضاهي بذلك إنجاز مايكل جوردان بإحراز 10 نقاط أو أكثر في 866 مباراة متتالية.
 
ليبرون، 33 عاماً، يمكن أن يتخطى انجاز جوردان الذي صمد لـ 17 عاماً عندما يستضيف كافالييرز نظيره نيو أورلينز بيليكانز يوم الجمعة.
 
تشارلوت تقدم بواقع 26 نقطة مقابل 22 في الربع الأول ولكن الفريق الضيف أحرز 42 نقطة مقابل 28 في الربع الثاني.
 
ثم عزز كليفلاند تقدمه في الربع الثالث ودخل الربع الأخير متفوقاً بفارق 17 نقطة ومضى ليفوز بالمباراة بنتيجة 118 مقابل 105.