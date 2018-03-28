فالفيردي يشكك في قدرة ميسي على اللحاق بمباراة إشبيلية

الشارقة 24 - أسعد خليل :

أعرب إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة، عن قلقه من عدم قدرة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن، من المشاركة في المباراة أمام إشبيلية، يوم السبت المقبل، في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان ميسي قد تغيب، بداعي الإصابة، عن آخر مباراتين وديتين لمنتخب الأرجنتين، في إطار الاستعدادات لمونديال روسيا 2018.

في المقابل، قرر يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا إراحة تير شتيغن، خلال مباراة المنتخب الودية أمام نظيره البرازيلي، التي انتهت بخسارة منتخب الماكينات صفر-1، بسبب إصابته في الركبة.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني حالياً، حيث يتفوق بفارق 11 نقطة على أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، قبل تسع مباريات على نهاية المسابقة.