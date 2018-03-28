إصابة روميرو تزيد أوجاع الأرجنتين بعد الخسارة من إسبانيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

زادت أوجاع المنتخب الأرجنتيني بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام نظيره الإسباني بنتيجة 6/1، بعد إصابة حارسه الأساسي سيرخيو روميرو.

وتعرض روميرو، حارس مرمى مانشستر سيتي، لارتطام في الركبة خلال تلك المباراة الودية واضطر لمغادرة الملعب في بداية الشوط الأول بعد اصطدامه بالمهاجم الإسباني دييجو كوستا.

وأفادت مصادر داخل بعثة المنتخب الأرجنتيني أن روميرو يعاني من التهاب وكدمة قوية في الركبة.

واستبدل روميرو بالحارس الثاني في المنتخب الأرجنتيني ويلي كابايرو عندما كانت النتيجة 1/ 0 لصالح إسبانيا، التي سجلت خمسة أهداف في شباك الحارس البديل.