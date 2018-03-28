واشنطن ويزاردز يقترب من نهائيات السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف واشنطن ويزاردز فريق سان أنطونيو سبيرز على ملعب كابيتال وان أرينا بالعاصمة الأميركية، في مباراة ضمن دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة.

الكفة كانت متقاربة جداً بين الفريقين في الشوط الأول فقد تبادلا فيه الصدارة أكثر من مرة، وانتهى بتفوق سان أنطونيو سبيرز الزائر بـ 24 نقطة مقابل 21.

وانتزع واشنطن زمام المبادرة في الشوط الثاني، وتقدم بـ 59 نقطة مقابل 45 لسان أنطونيو.

رفع واشنطن تفوقه في الشوط الثالث بعد هذه الرمية من مارسين غورتات إلى 61 نقطة مقابل 51.

ورغم جهود باتي ميلز وزملائه في فريق سان أنطونيو سبيرز، فإن فريق واشنطن ويزاردز حافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة ليفوز بها بـ 116 نقطة مقابل 106 نقاط.