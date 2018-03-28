الأميركية ستيفنز تبلغ نصف نهائي بطولة ميامي للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمكنت الأميركية سلون ستيفنز، من الفوز على الألمانية أنجليك كيربر، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-2، لتبلغ الدور قبل النهائي في بطولة ميامي المفتوحة للتنس، للمرة الأولى في تاريخها.

وحققت بطلة أميركا المفتوحة نقطتها الـ 22 المباشرة في فرصة حسم المباراة لتسحق كيربر المصنفة العاشرة في البطولة، وستلعب أمام فيكتوريا أزارينكا، التي تغلبت على التشيكية، كارولينا بليشكوفا، بمجموعتين دون مقابل.

وضمن الفوز ظهور ستيفنز البالغ عمرها 25 عاماً للمرة الأولى، ضمن أول 10 مصنفات عندما يصدر التصنيف الجديد لاتحاد اللاعبات المحترفات بعد البطولة.