منتخب إسبانيا يمزق شباك الأرجنتين بسداسية

الشارقة 24 – أسعد خليل :

مزق المنتخب الإسباني شباك ضيفه الأرجنتيني، وهزمه 6-1، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، في العاصمة مدريد، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وسجل إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليقود فريقه إلى الفوز الكاسح، حيث وجه الماتادور الإسباني إنذاراً شديد اللهجة، إلى باقي المنتخبات المشاركة في المونديال الكروي.

أنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول لصالحه، بهدفين سجلهما دييجو كوستا وإيسكو في الدقيقتين 12 و27، مقابل هدف سجله نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 39 .

وفي الشوط الثاني، كان الطوفان الإسباني حيث سجل إيسكو هدفين آخرين في الدقيقتين 52 و74، وأضاف تياجو ألكانتارا وياجو أسباس الهدفين الآخرين، في الدقيقتين 55 و73 .

وافتقد المنتخب الأرجنتيني في هذه المباراة، جهود نجمه الكبير ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، والذي جلس في المدرجات بسبب معاناته من الإصابة.