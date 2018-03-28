منتخب البرازيل يثأر من ألمانيا في برلين

الشارقة 24 – أسعد خليل :

حقق منتخب البرازيل فوزاً معنوياً هاماً، على مضيفه الألماني، بهدف دون رد، في إطار استعدادات الطرفين لمونديال 2018، والذي سيقام في روسيا شهر يونيو المقبل.

منتخب السامبا دخل اللقاء، بهدف محو آثار الهزيمة الكبيرة التي تلقاها في نصف نهائي مونديال 2014، 7-1، وتمكن غابريل جيسوس من افتتاح التسجيل في الدقيقة 37 .

وفي الشوط الثاني، حاول الضيوف تعزيز النتيجة، لكن دفاعات الألمان، حالت دون ذلك لينتهي اللقاء، بفوز هام للبرازيل على المستوى المعنوي .

يذكر بأن منتخب البرازيل سيشارك في مونديال روسيا 2018، ضمن المجموعة الخامسة برفقة منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصربيا .