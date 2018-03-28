استعداداً لمونديال 2018

منتخب البرازيل يثأر من ألمانيا في برلين

  • الأربعاء 28, مارس 2018 في 1:33 ص
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
تغلب منتخب البرازيل على مضيفه الألماني، بهدف دون رد، في العاصمة برلين، في إطار استعدادات الطرفين لمونديال 2018 في روسيا.
الشارقة 24 – أسعد خليل :
 
حقق منتخب البرازيل فوزاً معنوياً هاماً، على مضيفه الألماني، بهدف دون رد، في إطار استعدادات الطرفين لمونديال 2018، والذي سيقام في روسيا شهر يونيو المقبل.
 
منتخب السامبا دخل اللقاء، بهدف محو آثار الهزيمة الكبيرة التي تلقاها في نصف نهائي مونديال 2014، 7-1، وتمكن غابريل جيسوس من افتتاح التسجيل في الدقيقة 37 .
 
وفي الشوط الثاني، حاول الضيوف تعزيز النتيجة، لكن دفاعات الألمان، حالت دون ذلك لينتهي اللقاء، بفوز هام للبرازيل على المستوى المعنوي .
 
يذكر بأن منتخب البرازيل سيشارك في مونديال روسيا 2018، ضمن المجموعة الخامسة برفقة منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصربيا .