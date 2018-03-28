منتخب إيطاليا يخطف تعادلاً إيجابياً من نظيره الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل :

خطف المنتخب الإيطالي تعادلاً صعباً من مضيفه الإنجليزي،1-1، في المباراة الودية الدولية، التي جمعت بينهما، على إستاد ويمبلي في لندن، في إطار تحضير الأخير لمونديال 2018.

تقدم منتخب إنجلترا بهدف حمل توقيع نجم ليستر سيتي جيمي فاردي في الدقيقة 26، ولكن لورينزو إنسيني نجم نابولي أدرك التعادل لإيطاليا قبل أربع دقائق من النهاية، من ضربة جزاء.

ويستعد الفريق الإنجليزي للمشاركة في مونديال روسيا هذا الصيف، وخاض تجربته الودية الثانية في غضون أربعة أيام، إذ فاز يوم الجمعة الماضي على هولندا، بهدف دون رد.

ويلعب ضمن المجموعة السابعة للمونديال، بجوار بلجيكا وتونس وبنما.