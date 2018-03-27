الديك الفرنسي يُحطم معنويات الدب الروسي بثلاثية

الشارقة 24 - أسعد خليل:

سجل نجم كرة القدم الفرنسي الشاب كيليان مبابي هدفين، ليقود منتخب بلاده إلى فوز ثمين 3-1، على مضيفه الروسي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، يوم الثلاثاء، في مدينة سان بطرسبرغ، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2018 في روسيا.

واستعاد منتخب الديوك بعض اتزانه بعد الهزيمة 2-3 أمام كولومبيا ودياً، يوم الجمعة الماضي، فيما مني الدب الروسي بالهزيمة الثانية على التوالي، في غضون خمسة أيام، حيث خسر الفريق مباراته الودية أمام ضيفه البرازيلي صفر- 3، يوم الجمعة الماضي في موسكو.

وأنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول لصالحه، بهدف سجله مبابي في الدقيقة 40، وعزز الفريق تقدمه بعد دقائق من بداية الشوط الثاني، بهدف سجله بول بوجبا في الدقيقة 49 .

وانتفض المنتخب الروسي بعد هذا الهدف، وحاول تعديل النتيجة، وقلص الفارق بالفعل من خلال الهدف الذي سجله فيدور سمولوف في الدقيقة 68، لكن انتفاضة الدب الروسي، لم تكتمل حيث سجل مبابي الهدف الثاني له، والثالث لفريقه في الدقيقة 83، ليقضي على آمال الدب الروسي في التعادل.