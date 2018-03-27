اليمن يتأهل لكأس آسيا لكرة القدم لأول مرة

الشارقة 24 – رويترز:

ضمن منتخب اليمن المشاركة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات، قبل فوزه على نيبال 2-1، يوم الثلاثاء.

واستفاد اليمن من فوز الفلبين 2-1، على طاجيكستان في مانيلا، ليضمن الظهور في النهائيات، لأول مرة في تاريخه.

وتتصدر الفلبين المجموعة السادسة، برصيد 12 نقطة، لتضمن التأهل للبطولة لأول مرة أيضاً، في تاريخها مقابل عشر نقاط لليمن، و7 نقاط لطاجيكستان.

واحتفل اليمن بالتأهل من خلال الفوز على نيبال ليرفع رصيده إلى عشر نقاط، وحجز المركز الثاني بالمجموعة السادسة. افتتح عبد الواسع المطري التسجيل لليمن، من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24، ثم تعادل ناوايوج شريستا، قبل نهاية الشوط الأول من ضربة رأس. وانتزع المطري الفوز لليمن، قبل ست دقائق على نهاية المباراة.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات الست، إلى نهائيات كأس آسيا للانضمام إلى 12 منتخباً تأهلوا مباشرة عبر تصفيات كأس العالم 2018، وهي السعودية وقطر وسوريا والعراق وإيران واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وأوزبكستان والصين وتايلاند، بجانب الإمارات صاحبة الضيافة.