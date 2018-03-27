كابيلو الإيطالي يرحل عن جيانجسو الصيني

الشارقة 24 - أسعد خليل:



أعلن الإيطالي فابيو كابيلو، رحيله عن تدريب نادي جيانجسو سونينج الصيني بالتراضي بين الطرفين، وتولى كابيلو المدرب السابق للمنتخب الإنجليزي تدريب جيانجسو منذ يونيو الماضي.



ولكن وفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" فإن كابيلو رحل عن منصبه في تدريب النادي الصيني وتولى الروماني كوزمين أولارويو المهمة خلفاً له بعقد يمتد لثلاثة أعوام.



وجاءت الهزيمة أمام شونجكينج دانجداي 1/4 لتضع المسمار الأخير في نعش كابيلو، وتحدثت تقارير صحافية عن رغبة اتحاد الكرة الإيطالي في تعيين كابيلو مدرباً للمنتخب الأول الذي فشل في بلوغ كأس العالم.