"اليويفا" يوافق على تمثيل اللاعب لفريقين في دوري الأبطال

الشارقة 24 - أسعد خليل:



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" أنه سيسمح للاعبين المنتقلين من ناد إلى آخر خلال الموسم الواحد، بتمثيل الناديين في دوري أبطال أوروبا وفقاً للوائح الجديدة.



كما أكد "اليويفا" أنه سيسمح لكل فريق باستخدام تغيير رابع خلال الوقت الإضافي في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال والدوري الأوروبي.



وستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في الموسم المقبل وهو ما يعني أن اللاعب الذي يشارك مع فريق في دور المجموعات وينتقل إلى فريق آخر في يناير المقبل (2019) فإنه سيمثل فريقه الجديد في الأدوار الإقصائية، وينطبق الأمر ذاته على الدوري الأوروبي.



ووفقاً للوائح الحالية فإن النادي الذي يبلغ الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي يستطيع إضافة ثلاثة لاعبين إلى تشكيلته.



ويمكن انضمام لاعب شارك مع فريق آخر في دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكن لا يمكن أن يكون هذا النادي قد شارك في دور المجموعات بدوري الأبطال.