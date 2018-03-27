أستراليا تهدد بالانسحاب من مونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:



قامت أستراليا بطرد دبلوماسيَين روسيَن إثنين اليوم الثلاثاء، رداً على هجوم بغاز الأعصاب استهدف جاسوساً سابقاً في بريطانيا.



وقال رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تورنبول، إن "الأمر يتعلق بعنصري استخبارات غير مصرح بهما"، موضحاً أن أمامها 7 أيام للمغادرة.



وأضاف تورنبول: "هذا القرار يعكس الطبيعة الصادمة للهجوم، وهو أول استخدام للأسلحة الكيمياوية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، يتضمن مادة قاتلة للغاية في منطقة مأهولة بالسكان، ما يهدد عدداً لا يحصى من أفراد المجتمع الآخرين".



من جانبها، قالت وزيرة الخارجية، جولي بيشوب، إنه قد يتم أيضاً اتخاذ إجراءات أخرى رداً على تسميم الجاسوس منها مقاطعة أستراليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.



وقالت بيشوب للصحافيين في كانبيرا: "يوجد عدد من الخيارات الأخرى لإجراءات يمكن اتخاذها، مقاطعة كأس العالم أحد الخيارات الأخرى التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق بهذا الأمر".



وفرضت أستراليا بالفعل عقوبات على روسيا عقب إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية "إم.إتش 17" وعقب ضم روسيا أجزاء من أوكرانيا في 2014.