في ملعب ويمبلي

المنتخب الإيطالي يستعد للقاء إنجلترا

  • الثلاثاء 27, مارس 2018 في 10:35 ص
  • جانب من تدريبات إيطاليا
    جانب من تدريبات إيطاليا
ناشد المدرب المؤقت للمنتخب الإيطالي، لويجي دي بياجو، والكابتن، ليوناردو بونوتشي، منتقدي المنتخب بالتحلي بالصبر، وذلك قبل المباراة الودية ضد إنجلترا على استاد ويمبلي، وذلك بعد السقوط في الودية الماضية أمام الأرجنتين بهدفين دون رد.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
أجرى المنتخب الإيطالي لكرة القدم، تمريناً خفيفاً على استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن قبيل مباراته الودية ضد صاحب الأرض المنتخب الإنجليزي الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 وهي بطولة لن تشارك بها إيطاليا.
 
المدرب المؤقت لإيطاليا، لويجي دي بياجو، أكد في مؤتمره الصحافي أنه سيجري عدداً من التغييرات على التشكيلة التي تكبدت هزيمة ليلة الجمعة الماضية في مدينة مانشستر الإنجليزية بهدفين دون مقابل على يد الأرجنتين، كما دافع في المؤتمر عن استدعائه حارس المرمى المخضرم، جيانلويجي بوفون، الذي يبلغ 40 عاماً من العمر، وهو قرار أدى إلى إبعاد حارس ميلان اليافع، جيانلويجي دوناروما، من التشكيلة.