المنتخب الإيطالي يستعد للقاء إنجلترا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أجرى المنتخب الإيطالي لكرة القدم، تمريناً خفيفاً على استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن قبيل مباراته الودية ضد صاحب الأرض المنتخب الإنجليزي الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 وهي بطولة لن تشارك بها إيطاليا.

المدرب المؤقت لإيطاليا، لويجي دي بياجو، أكد في مؤتمره الصحافي أنه سيجري عدداً من التغييرات على التشكيلة التي تكبدت هزيمة ليلة الجمعة الماضية في مدينة مانشستر الإنجليزية بهدفين دون مقابل على يد الأرجنتين، كما دافع في المؤتمر عن استدعائه حارس المرمى المخضرم، جيانلويجي بوفون، الذي يبلغ 40 عاماً من العمر، وهو قرار أدى إلى إبعاد حارس ميلان اليافع، جيانلويجي دوناروما، من التشكيلة.