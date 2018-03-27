المنتخب الهولندي يهزم نظيره البرتغالي بثلاثية نظيفة

الشارقة 24 – أسعد خليل:

فاز المنتخب الهولندي للمرة الأولى على نظيره البرتغالي منذ 27 عاماً، وتغلب عليه 3-0، في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما في جنيف.

ولم ينجح منتخب هولندا في الفوز على البرتغال منذ 1991، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

وحسم الفريق الهولندي الفوز منذ الشوط الأول، والذي شهد تسجيله للأهداف الثلاثة عن طريق، لاعب وسط ليون الفرنسي، ممفيس ديباي، ومهاجم بشكتاش التركي، ريان بابل، ومدافع ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان ديك، في الدقائق 11 و32 و45.

ولم يتأهل المنتخب الهولندي إلى مونديال روسيا، في الوقت الذي حجز فيه الفريق البرتغالي مقعده في كأس العالم، حيث يلعب ضمن المجموعة الثانية بجوار المغرب وإسبانيا وإيران.