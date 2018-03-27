المنتخب الألماني يواجه البرازيل تحضيراً لـ "المونديال"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكمل منتخب ألمانيا استعداداته لمجابهة نظيره البرازيلي في مباراة ودية بإطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 التي ستنطلق شهر يونيو في روسيا.

رغم أن ألمانيا والبرازيل التقيتا في نهائي كرة القدم في مونديال 2002 وهي مباراة فازت بها البرازيل بهدفين دون رد لتتوج باللقب، إلا أن معظم المراقبين يذكرون مباراة واحدة هي اللقاء بين الدولتين في نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2014 التي استضافتها أيضا البرازيل وانتهى ذلك اللقاء بنصر ساحق لألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف.

لا يتوقع أي مراقب نجاح ألمانيا في تكرار مثل ذلك النصر الكبير فالمنتخب البرازيلي الحالي أفضل بكثير من منتخب 2014 لكن هناك تساؤلات إذا ما كان تعافى نفسياً ومعنوياً من تلك اللطمة القاسية، ولاشك في أن البرازيل ستحاول الرد على هذه التساؤلات، الثلاثاء، في برلين.