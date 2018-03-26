أوروجواي تنتزع لقب بطولة كأس الصين الدولية الودية

الشارقة 24 - أسعد خليل:



توج منتخب أوروجواي الأول لكرة القدم، بلقب بطولة كأس الصين الدولية الودية، بعد تغلبه على منتخب ويلز 1 – صفر، في المباراة النهائية بالبطولة.



ويدين منتخب أوروجواي بالفضل في هذا الفوز، للاعبه أديسون كافاني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49.



وكان منتخب أوروجواي فاز على منتخب التشيك 2 – صفر، فيما فاز منتخب ويلز على الصين 6 - صفر.



ويستعد منتخب أوروجواي للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي ستقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين، حيث يلعب في المجموعة الأولى، بجوار منتخبات روسيا ومصر والسعودية.



فيما فشل منتخب ويلز، في التأهل عن قارة أوروبا للمونديال.