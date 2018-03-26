غولدن ستيت يفتقد خدمات كوري بأولى جولات نهائيات السلة الأميركية

الشارقة 24 - أسعد خليل:



تلقى فريق جولدن ستيت واريورز ضربة قوية بعد أن كشف ستيف كير، مديره الفني، أن لاعبه ستيفن كوري سيغيب عن الجولة الأولى من مباريات الدور الفاصل لدوري السلة الأميركي، بسبب معاناته من إصابة في الركبة.



وتعرض كوري البالغ من العمر 30 عاماً لإصابة في أربطة الركبة، وسيحتاج لفترة تأهيل تصل على الأقل إلى ثلاثة أسابيع.



وأثارت إصابة كوري القلق في البداية، بعد أن ظن الجميع أنه تعرض لشيء خطير، ولكن الفحوصات التي أجريت له كشفت حاجته لفترة تقل عن شهر للتعافي.



وينطلق الدور الفاصل لـ "إن بي إيه" في 14 أبريل المقبل، ويسعى وريورز خلالها للدفاع عن لقبه في المسابقة، الذي حصل عليه في الموسم الماضي.